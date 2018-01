¿Kendall Jenner y Blake Griffin solo mantenían una relación informal? [VIDEO y FOTOS]

Los seguidores de la modelo Kendall Jenner, que se pueden contar por millones, se han visto impactados por cientos de rumores relacionados la estrella a lo largo de los años. Muchos de estos chismes tuvieron que ver con asuntos del corazón.



Uno de los más recientes, y que tuvo elementos que probarían su veracidad, tenía como protagonistas a la joven y el basquetbolista Blake Griffin. Muchos portales dieron cuenta de las salidas que tenían el deportista con Kendall Jenner, acompañando sus textos con fotos y videos.



Fue por ello que no pocos creyeron que ambos mantenían un romance a escondidas que pronto iban a revelar. Sin embargo, Kendall Jenner y Blake Griffin no dieron declaraciones sobre lo que tenían en manos y siguieron con sus citas sin mayores preocupaciones.



Mientras ellos aguardaban, algunas cosas sucedieron. Varios reportes señalaban que Blake Griffin había sido visto cenando con una chica que no era Kendall Jenner, asunto que habría hecho enojar a la musa.



El tema es que esto, para muchos, fue sinónimo de que las cosas entre ambos se están enfriando de una manera acelerada. ¿Acaso estamos ad portas de un distanciamiento definitivo entre Kendall Jenner y Blake Griffin?

SIN DRAMAS

Como inyectándole una dosis de relajación, el portal E! News dio cuenta de las palabras de una fuente vinculada con las celebridades. Esta apuntó que Kendall Jenner y Blake Griffin solo tenían salidas informales y no tenían planes de mantener un romance duradero.



Esto echaría por tierra el supuesto enojo que sintió la modelo con el basquetbolista porque había cenado con otra mujer. "Ellos están juntos porque en verdad se divierten. Kendall Jenner siempre dice que Blake Griffin la hace reír", manifestó el informante.