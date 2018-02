¿Kendall Jenner quiere volverse actriz profesional? Rumor puso de cabeza a muchos en las redes sociales

En estos últimos años se ha visto cómo Kendall Jenner se logrado hacerse de un nombre más que poderoso en la industria de la alta costura, siendo figura en desfiles y eventos relacionados a la moda. Como si ello fuera poco, la joven está dándole valor a su trabajo de fotógrafa con realizaciones muy destacadas que han obtenido excelentes críticas.



¿Qué más hace falta para que Kendall Jenner se distancie más del perfil de sus demás hermanas? La respuesta a esta pregunta la tendría un artículo publicado por Radar Online, el cual señala el presunto interés de la musa en volverse actriz profesional.



¿Será que ella quiere inmortalizar su juventud en la pantalla grande? Eso no se sabe con certeza todavía ya que, como ha pasado en anteriores ocasiones, Kendall Jenner no ha dado la cara para afrontar este rumor que ya fue descartado por sus más fieles hinchas.



Hay que mencionar estos tipos de chismes no son nuevos en la vida de Kendall Jenner gracias a su aparición en un episodio de la serie Hawai 5.0 en el año 2012 y el cameo que hizo, junto con Kim Kardashian, en la cinta Ocean's 8.