Kendall Jenner arrasa en Instagram y desafía la censura con atrevida foto

Kendall Jenner , reconocida por ser una de las famosas hermanas del clan Kardashian, volvió a remecer Instagram tras compartir una fotografía donde se muestra "como Dios la trajo al mundo".

Una vez más, Jenner demostró que es poseedora de una perfecta figura y de belleza incomparable. No por nada es una de las modelos mejores pagadas del mundo.

En la imagen a blanco y negro, vemos al ángel de Victoria’s Secret mirando sensualmente a la cámara, cubriendo su pelvis con un ligero cruce de piernas.

La publicación de Kendall Jenner superó los 4 millones de “me gusta” en tan solo unas horas. Y sus seguidores no tardaron en dejarle piropos en los comentarios.

“Dios mío mujer”, “ardiente”, “enamorado de ti”, “reina”, “perfecta de mi corazón”, “¿eres real pareces imposible?”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos.

Inclusive una de sus hermanas, Khloé Kardashian, no pudo evitar dejarle un comentario en la publicación. “Hola amante” , escribió.

Cabe mencionar que Kendall Jenner tiene más de 113 millones de seguidores en Instagram y no es para menos. Además, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” acumuló una fortuna de 22,5 millones de dólares en el 2018, liderando el ranking de las modelos mejor pagadas.