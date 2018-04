Kendall Jenner estrenará programa radial más pronto de lo que crees [VIDEO y FOTOS]

No caben dudas que Kendall Jenner es una de las reinas de Instagram. La cuenta que ella posee en dicha plataforma tiene más de 89,6 millones de seguidores, cantidad que promete ser mucho mayor en los siguientes meses y años.



Es por ello que no fueron pocos los que se quedaron intrigados por la aparición de una misteriosa cuenta en Instagram vinculada a la estrella de las pasarelas. En uno de los post que se publicaron ahí se puede ver a Kendall Jenner al lado de su hermana Kylie en una piscina y con unas tajadas de pizza en las manos.



Fue así que las especulaciones nacieron en grupos dedicados a la musa de 22 años en las redes sociales. Los medios no estuvieron ajenos a ello y difundieron diferentes hipótesis sobre a qué iba dicho perfil de Instagram, llamado @pizzaboys, relacionado a Kendall Jenner.

(Captura) (Captura)

¿QUÉ ES @PIZZABPOYS AL FINAL?

Luego de haberse escritos decenas de artículos, finalmente se conoce la verdad: Kendall Jenner debutará en la conducción radial. De acuerdo con Vogue, la modelo tendrá un programa, que se llamará Pizza Boys, a través de Beats 1 Radio. Este será estrenado el día viernes 13 de abril.



El mismo medio sostuvo que Kendall Jenner no estará sola en la conducción del espacio, sino que contará con la compañía del DJ Daniel Chetrit y algunos colaboradores más. Solo queda esperar para conocer si la joven tiene éxito en su nueva aventura.