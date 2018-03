Los paparazzi no tienen descanso con Kendall Jenner. Y es que luego de estar en la fiesta posterior a la entrega los Oscar, organizada por Vanity Fair, y de ser 'ampayada' con un sujeto en su carro, la joven no tuvo mejor idea aceptar la invitación de su familia para jugar béisbol.



Tal como se puede ver en las imágenes que los reporteros consiguieron, Kendall Jenner se juntó con su mamá y sus hermanas, entre las que estaba Kim Kardashian, para hacer un poco de deporte.



Como no podía ser de otra forma, Kendall Jenner lució muy coqueta en esta aparición pública, la cual se dio en el marco de las grabaciones del reality Keeping Up With The Kardashians. La musa, de solo 22 años, llevó un pequeño short deportivo de color negro, una chaqueta del mismo color y unas zapatillas blancas.



Kendall Jenner intentó alcanzar la bola usando el típico guante empleado en esta disciplina, muy popular en Estados Unidos. De acuerdo con lo captado por los ‘urracos’, la modelo tuvo que hacer un esfuerzo mayúsculo para no quedar mal. Ello indicaría que no muy buena en este deporte.



Por otro lado, Kendall Jenner se dejó ver al lado de Khloé Kardashian, quien ya luce una 'barriguita' bastante avanzada. Todo un amor, sin duda.



(@kendallkeek) (@kendallkeek) Kendall Jenner