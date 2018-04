Kendall Jenner y Bella Hadid fueron ofendidas por una usuaria que no esperó recibir esta respuesta [VIDEO]

Es sabido que Kendall Jenner tiene legiones de críticos en las redes sociales. Estos se encargan de disparar dardos contra ella ya sea porque hizo algo que no aprueban, vistió ropa que no les gusta o, simplemente, por el mero ‘pasatiempo’ de fastidiar.



Hace un tiempo, Kendall Jenner se refirió a los dardos que muchos lanzan desde el anonimato de sus móviles, conmoviendo a decenas de personas. En este marco, podemos dar cuenta de un ataque que ganó popularidad en los medios por provocar una insospechada respuesta.



Todo nació en una cuenta de fans dedicada a Bella Hadid, una de las amigas íntimas de Kendall Jenner. En esta se subió una foto que instaba a votar entre las dos musas mencionadas, buscando a la que tenía mayor simpatía.

Una usuaria, identificada como @foufiasse, fue ofensiva con Kendall Jenner y Bella Hadid. "Dos put... falsas sentadas en un árbol. Primero la operación de nariz, después la de labios, y no te olvides de subir esos pómulos. ¡Qué risa! El dinero puede conseguirles una nueva cara, pero no una mejor personalidad, que es lo que estas dos chicas necesitan", colocó.



Poco después, el comentario de la faltosa encontró una respuesta que, quizá, nadie esperó. Bella Hadid contestó las palabras que le habían dedicado a ella y Kendall Jenner.



"Desearía que conocieras cualquiera de nuestras personalidades. Y no solo eso, desearía que pudieras llegar a tener un corazón para ti mismo. Mis bendiciones para ti, cariño. Los celos son un grito de socorro con los que ojalá pudiera ayudarte", indicó la amiguísima de Kendall Jenner.