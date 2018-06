¿Kendall Jenner es una 'rompecorazones'? Ella habría dejado devastado a Blake Griffin [VIDEO y FOTOS]

El revuelo provocado por la supuesta relación entre Kendall Jenner y Ben Simmons ha motivado más de un rumor entre los seguidores de este tipo de noticias. Varios indican que este todavía no confirmado romance inició mal.



Resulta que el basquetbolista recientemente terminó sus amorío con la cantante Tinashe en malos términos. Los reportes más duros sostienen que él empezó a salir con Kendall Jenner antes de cortar completamente sus vínculos con la artista.



Pero la cosa no acaba allí. Y es que por el lado de Kendall Jenner también habría ocurrido algo lamentable. No son unos cuantos los que señalan que el corazón de Blake Griffin, deportista con quien ella ha sido ampayada en varias ocasiones, está hecho pedazos.

Algunos reportes afirman que el jugador se siente fatal porque perdió ‘soga y cabra’ ya que habría dejado a la mamá de sus hijos para tentar suerte con Kendall Jenner.



Hay que mencionar que las salidas de Blake Griffin con la integrante del 'Klan' habrían iniciado mientras este todavía mantenía una relación con su expareja. Por eso, Kendall Jenner fue etiquetada de 'rompehogares'.