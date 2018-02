¿Kendall Jenner es la culpable de la demanda que Brynn Cameron habría ingresado en contra de Blake Griffin?

Ya teníamos mucho tiempo sin saber de la 'amistad' que mantienen Blake Griffin y Kendall Jenner. De acuerdo con un informe de Us Weekly, las novedades que tienen que ver con estas celebridades no serían para nada positivas.



No, no es que estén por 'distanciarse' definitivamente. El tema radica en la demanda que habría ingresado la expareja del 'saliente' de Kendall Jenner, Brynn Cameron, debido a que este se “rehusa a dar apoyo financiero establecido de manera verbal entre los dos”.



Irónicamente, el documento judicial está fechado el 14 de febrero. Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se la desquitaron con Kendall Jenner, quien fue señalada como 'la causa' por la que Blake Griffin tendría desatendida económicamente a su expareja.



Muchos de los haters que tiene Kendall Jenner no tardaron en 'solidarizarse' con Brynn Cameron, la cual tiene dos hijos con el basquetbolista. Mensajes, que se pueden contar por millares, se dispararon en contra de la joven de 22 años.

A pesar que Kendall Jenner no ha confirmado un romance con Blake Griffin, buena parte de los usuarios los ven como una pareja con todas las de la ley. Las fotos de las citas que ambos han tenido se volvieron virales y fueron blanco de más de un artículo.



Por otro lado, varios portales estadounidenses dieron cuenta anteriormente de la demanda que habría ingresado el 'galán' de Kendall Jenner en contra de Brynn Cameron por la custodia compartida de sus dos pequeños.