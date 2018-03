Kendall Jenner: ¿'romance' con Blake Griffin se enfrió? [VIDEO y FOTOS] 

Los reportes que decenas de sitios web lanzaban sobre el 'vínculo' entre Kendall Jenner y Blake Griffin han disminuido con el pasar de las semanas de una manera dramática. Ello hizo especular a no pocos hinchas de los famosos en mención que las cosas no andaban bien.



Es así que el portal People se dedicó a averiguar qué era lo que ocurría tras bambalinas, encontrando una fuente interesante e información más que valiosa para los millones de fans de Kendall Jenner en las redes sociales.



Este 'topo' sostuvo que las cosas entre la modelo y el deportista se enfriaron, pero todavía siguen unidos. Esta información hay que manejarla con pinzas ya que Kendall Jenner no ha confirmado un romance con el basquetbolista.



"Definitivamente, las cosas entre ambos se han calmado y están tomando un ritmo más lento, pero no debido a algún drama en particular", sostuvo la fuente, quien sería alguien del entorno más próximo de Kendall Jenner.



Estas palabras, no obstante, dejaron impaciente a más de uno. Y es que varios usuarios piensan que esta situación es el preámbulo de un alejamiento definitivo entre Kendall Jenner y Blake Griffin.

¿CAUSAS?

A mediados de este mes se conoció que Weekly Us habría tenido contacto con una serie de documentos que daban cuenta de una denuncia hecha contra Blake Griffin. Esta correspondía a la madre de sus menores hijos, y posible hater de Kendall Jenner, Brynn Cameron.



La movida judicial fue, de acuerdo con el medio, porque Blake Griffin se “rehusaba a dar apoyo financiero establecido de manera verbal" entre él y la mujer. Para muchos en las redes sociales, Kendall Jenner influyó en la presunta postura adoptada por el jugador de básquet.



¿Acaso ello ha sido el motivo principal para el distanciamiento entre la musa y el fornido? Pues, solo queda esperar más datos del círculo más cercano de Kendall Jenner y Blake Griffin para saberlo.