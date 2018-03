¿Kendall Jenner no quiso compartir con su papá el momento más especial de la fiesta de Vanity Fair?

La aparición de la modelo Kendall Jenner en la fiesta organizada por Vanity Fair luego de la entrega de los Oscar fue uno de los temas que más comentaron los fans de la joven musa de 22 años recientemente. El tema no solo se limitó al coqueto vestido que llevó o al cuadro alérgico que sufrió algunas horas antes de la reunión.



Kendall Jenner también fue blanco de los chismes por una supuesta conducta que no pocos vieron como inusual. Como Perez Hilton sostuvo, la 'exángel' de Victoria's Secret no habría querido compartir su paso por la alfombra roja con su padre, Caitlyn Jenner.



¿Acaso esto se debe a una fisura en las relaciones? Pues, no vayamos tan lejos. De acuerdo con fuentes de distintos medios estadounidenses, Kendall Jenner y su papá estuvieron alternando en varias ocasiones durante la fiesta de Vanity Fair de manera normal.



El motivo para que Kendall Jenner haya deseado estar sola en su llegada a la reunión de Vanity Fair todavía se desconoce. Lo más probable, según coinciden los fans de la celebridad en las redes sociales, es que ello solo sea una manifestación de egocentrismo.