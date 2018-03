Kendall Jenner: Caitlyn, su papá, reveló que padece cáncer a la piel con una foto impactante [VIDEO]

Caitlyn Jenner ha sido una de los integrantes del clan Kardashian que no motiva noticias con la misma frecuencia que sus hijas, Kylie y Kendall Jenner. Sin embargo, cada vez que lo hace remece los cimientos de los medios. Ello pasó recientemente a raíz de una foto que divulgó en Instagram.



En la imagen, Caitlyn Jenner se muestra frente a la cámara. Su nariz presenta un aspecto rojizo, una herida que se puede notar a una distancia lejana y que fue motivo de más de una pregunta. ¿Qué es lo que tiene el papá de Kendall Jenner?



"Hace poco tuve que quitarme un daño solar en la nariz. PD: ¡Siempre usen protección solar!", escribió Caitlyn Jenner en la mencionada publicación. De esta forma, el padre de Kendall Jenner reveló que padece cáncer a la piel.

La revista People confirmó que Caitlyn Jenner necesitó someterse a una intervención para extirpar un carcinoma basocelular canceroso. Sin duda, toda una noticia que apenó a sus seguidores en las redes sociales.

Hace varios días, Caitlyn Jenner fue motivo de comentarios debido a algo que pasó (o mejor dicho, que no pasó) durante la entrega de los Oscar 2018. De acuerdo con muchos informativos, Kendall Jenner no quiso sacarse una foto con su papá en la alfombra roja.



Esto escandalizó a miles de fans de la musa, quienes pensaron que ella no quería estar cerca a su padre. Sin embargo, otros reportes señalaron que Caitlyn y Kendall Jenner compartieron momentos muy cercanos durante la fiesta de Vanity Fair.