Kendall Jenner apoya una campaña que podría salvar miles de vidas [VIDEO y FOTOS]

La modelo Kendall Jenner no solo sorprende a sus seguidores con coquetas fotografías, sino también por su apoyo a distintas campañas. Por ejemplo, ella fue una de las celebridades que participó en marzo pasado de la movilización March for Our Lives.

Esta protesta tuvo como fin instar a la administración de Donald Trump a dictar medidas que mejoren el control de acceso a las armas. En aquella oportunidad, varios paparazzi inmortalizaron a Kendall Jenner con una casaca bastante llamativa.

Ahora, ella nuevamente ha manifestado su apoyo a una iniciativa. Sin embargo, esta no tiene que ver con la política sino que está relacionada con la salud pública. ¿Qué apoyará Kendall Jenner? Pues, sigamos.

SANGRE

Por medio de su cuenta de Instagram, Kendall Jenner hizo un llamado a la donación de sangre. Con video corto subido al módulo Stories, la musa de 22 años se sumó a la campaña organizada por la Cruz Roja.

Hay que mencionar que los mensajes en respaldo a esta iniciativa, ya sea en Twitter u otra plataforma social, se encuentran hilvanados con el hashtag #MissingType. Esta etiqueta también fue empleada por Kendall Jenner en su clip.