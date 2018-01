Kendall Jenner cenó con un chico que no es Blake Griffin y sus fans pierden la cabeza [VIDEO y FOTOS]

Recientemente, los portales de varias partes del mundo dieron cuenta de un dato que encendió las alarmas en los fans de Kendall Jenner. Este indicaba que Blake Griffin, basquetbolista que ha sido ‘ampayado’ con ella en varias oportunidades, fue visto cenando con otra chica.



No pocos pegaron el grito en el cielo ya que esto podría propiciar un 'enfriamiento' en las cosas que tendrían las celebridades. A pesar de que Kendall Jenner ni Blake Griffin hayan dado una declaración mutua confirmando un romance, los hinchas los ven como pareja.



Entre tantos mensajes de apoyo a la modelo y de crítica hacia el deportista, un nuevo reporte de Daily Mail ocasionó un 'terremoto' entre los seguidores de la joven musa. En este se exponía una serie de fotografías de Kendall Jenner con otro chico.



¿Ojo por ojo, diente por diente? No, nada que ver. El medio británico sostuvo que la chica estaba en compañía del DJ Daniel Chetrit, uno de sus amigos más cercanos. Junto con él, Kendall Jenner cenó en un restaurante de West Hollywood.



En las imágenes, ella y el músico están conversando en un estacionamiento. La presencia de los paparazzi no habría incomodado a Kendall Jenner ya que ella no se cubrió el rostro, como ha pasado en otras veces. O quizá estaba tan entretenida que no se dio cuenta de su presencia.