Kendall Jenner subió la foto de un ciervo a las redes y despertó la furia de los animalistas [VIDEO y FOTOS]

Kendall Jenner estuvo, para variar, nuevamente bajo fuego en las redes sociales. El motivo para que los usuarios le disparen críticas sin piedad tuvo que ver con un post que ella realizó en Instagram, el cual logró más de 2 millones de likes.



¿Qué era? Pues, demostrando que le gustan los animales, Kendall Jenner subió la imagen de un pequeño ciervo acurrucado en un campo de flores. Sin ninguna descripción, la foto despertó los comentarios más furiosos de no pocos activistas por los derechos de estos seres.



El tema es que, de acuerdo con TMZ, la foto no le pertenecía a Kendall Jenner sino a una organización especializada en el rescate de venados llamada Fuzzy Fawn Wildlife Rescue.



En varias de las respuestas de los usuarios de Instagram se le pide a musa de 22 años que le dé los créditos del material a la mencionada entidad. ¿Acaso se viene un nuevo dolor de cabeza para Kendall Jenner? Pues, parece que no.



Y es que la organización, en conversación con TMZ, manifestó que no tienen problemas con el hecho que la modelo use material suyo. Para ellos, el único detalle incómodo es que Kendall Jenner no haya tenido la consideración de etiquetarlos en la foto.



