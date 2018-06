Kendall Jenner muestra su antipatía por Donald Trump de una forma bastante curiosa [VIDEO y FOTOS]

No es secreto que Kendall Jenner siente antipatía por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Una manifestación de esta posición se vio en marzo pasado, cuando la modelo participó en la movilización March for Our Lives, la cual pedía una mayor regulación para la compra de armas de fuego.

El malestar de Kendall Jenner por el presidente se pudo ver en la casaca que llevó. Esta pieza fue blanco de muchos comentarios entre los millones de fans que posee en las redes sociales.

La chamarra de jean tenía un dibujo de Donald Trump, que era muy parecido al 'God Save The Queen' de Sex Pistols, con la inscripción "Dios, sálvanos".

DESAGRADO

Recientemente, los hinchas de Kendall Jenner pudieron ver una nueva muestra de desagrado por parte de la joven hacia Donald Trump. Ello se dio en el programa Celebrity Family Feud, espacio conducido por polémico Steve Harvey.

En dicha edición, que se grabó en febrero pero se emitió recién, las familias Kardashian y West se vieron las caras en una curiosa competencia. En uno de los duelos, Kendall Jenner se enfrentó a Kim Wallace, prima de su cuñado Kanye West.

Fue en este marco que el conductor lanzó una pregunta. "¿Si hicieras una fiesta salvaje en la que todos estuviesen desnudos, a quién no querrías ver llegar?", dijo. La respuesta de Kendall Jenner, como muchos medios estadounidenses sostuvieron, fue brutal.

"Donald Trump", mencionó la musa de 22 años. Semejante comentario esbozó una sonrisa entre los presentes, entre los cuales se encontraba Kanye West, un ferviente admirador del jefe de Estado.