¿Kendall Jenner regresará a Grecia por más diversión? [VIDEO y FOTOS]

Hace aproximadamente medio año, la modelo Kendall Jenner alborotó Grecia. En el marco de un viaje a la isla de Mykonos, la figura de la moda pasó unos días más que divertidos, tal como se puede ver en las fotos que tomaron los paparazzi durante dicha travesía.



Incluso hay un video de Kendall Jenner saltando en la cama que utilizaba su amiga y colega Bella Hadid, quien la acompañó en su visita al país europeo.



Estas veladas de diversión máxima han sido rememoradas por Kendall Jenner, quien difundió una foto a través del módulo Stories de Instagram. La imagen muestra a la musa de 22 años de espaldas a la cámara, mientras mira al mar griego.



"Extrañando Grecia", fue lo que escribió Kendall Jenner en la foto, la cual tiene poco tiempo de subida a la plataforma mencionada. En las redes, donde la celebridad tiene millones de fans, no pocos han especulado que ella tiene intenciones de 'desaparecer' por unos días para volver a Mykonos.

(@kendalljenner) (@kendalljenner) Kendall Jenner

ANSIEDAD

Recientemente, Kendall Jenner estuvo en el centro de la atención de varios medios por las revelaciones que hizo con respecto a sus problemas de ansiedad. En el capítulo más reciente de Keeping Up With Kardashians, la joven dejó ver todo lo que provocaba su condición.



De igual forma, Kendall Jenner contó que tiene hipocondría. “Desde que era una niña siempre he sido hipocondríaca. Siempre he sido la peor hipocondríaca. Pero ahora tengo que intentar manejarlo y ser una ‘chica mayor’”, sostuvo.