Kendall Jenner reveló que tiene hipocondría en el más reciente capítulo de KUWTK [VIDEO y FOTOS]

En un reciente avance del reality Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) se pudo ver cómo la modelo Kendall Jenner tenía una crisis de ansiedad, la cual motivó que llamara a su madre. "Sufre de ansiedad y creo que está en tantas cosas que se pone más nerviosa", fue lo que dijo Kris Jenner, mamá de la musa, sobre el comportamiento de su hija.



Todo ello sirvió como colchón para lo que saldría el último domingo en dicho programa, durante el cual Kendall Jenner reveló una insospechada hipocondría. La ansiedad, sin duda, ha afectado a la modelo de una manera muy fuerte.



“Desde que era una niña siempre he sido hipocondríaca. Siempre he sido la peor hipocondríaca. Pero ahora tengo que intentar manejarlo y ser una ‘chica mayor’”, sostuvo Kendall Jenner en el reality.



Hay que señalar que la hipocondría, o hipocondriasis, es la enfermedad en la que el paciente cree, de manera infundada, que padece algún mal grave. Este malestar afecta la vida social y laboral de la persona, tal como ha pasado con Kendall Jenner.



En este tipo de cuadros se recomienda un tratamiento psicológico. Claro está, antes se tiene que verificar (como pasó en el mencionado episodio con Kendall Jenner) si el paciente presenta una dolencia real.