¡Kendall Jenner sigue diciéndole 'no' a los sostenes! Musa dejó sorprendidos a todos con este vestido 'hot'

Nadie duda que Kendall Jenner tiene un cuerpo esbelto y muy provocativo. Por este motivo, la musa de las pasarelas suele ser blanco de las miradas en los eventos públicos debido a que no duda en lucir sus curvas en picantes ropas.



Como ejemplo podemos mencionar su participación en la fiesta organizada por el fabricante de joyas Chopard, la cual se realizó en el marco del Festival de Cine de Cannes. Tal como captaron los periodistas de la agencia AFP, Kendall Jenner asistió con un vestido traslúcido.



El toque especial, y motivo de esta nota, fue que Kendall Jenner no llevó sostén. Los pechos de la modelo, 'exángel' de Victoria's Secret, se vieron completamente.



Pero ello no fue todo ya que la media hermana de Kim Kardashian solo usó un calzón de color blanco. En las redes sociales, los fans de Kendall Jenner 'enloquecieron' por la picardía de la celebridad, quien está repitiendo dicho patrón con más frecuencia que antes.

TIFFANY

Hace unos días, Kendall Jenner se convirtió en la protagonista de un evento realizado por la conocida joyería Tiffany en Nueva York. A la reunión, ella acudió con un vestido inmaculado, el cual dejaba ver sus senos.



Los medios especializados no tardaron en dar cuenta de esto, mostrando diversas fotografías que los 'urracos' tomaron a Kendall Jenner.