¿Kendall Jenner se siente 'amenazada' por Kaia Gerber? Gossip Cop cruzó información y nos revela esto

El ascenso meteórico de Kaia Gerber, hija de la modelo noventera Cindy Crawford, en el mundo de la moda es más que notorio. Sus apariciones en portadas de revistas, pasarelas y eventos relacionados a la industria han hecho que no pocos piensen que ella será el perfecto reemplazo de Kendall Jenner en el futuro.



¿Acaso ello es posible? Pues, ese tema solo se conocerá con el tiempo. Por ahora, Kendall Jenner está algo alejada de los eventos debido a la ansiedad severa que padece y que pudo ser vista por millones de personas en un reciente episodio de Keeping Up With The Kardashians.



De acuerdo con un reporte de Life & Style, la idea de ser desplazada ya rondó la cabecita de Kendall Jenner. Según este medio, la musa de 22 años se siente 'amenazada' por el auge de Kaia Gerber.



Para respaldar tales afirmaciones, el portal contó con las declaraciones de una fuente cercana de Kendall Jenner. "Ve a Kaia Gerber como su competencia, ya no siente simpatía por ella", afirmó el presunto personaje.



Como ha pasado en otras ocasiones, el sitio Gossip Cop entró a investigar el tema y determinó que todo se trató de un rumor montado por Life & Style. Para ello, los chicos cruzaron datos que relacionaron a Kendall Jenner y Kaia Gerber en el pasado.