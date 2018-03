¿Kendall Jenner y su hermana Kylie 'olvidan' las deudas que tienen? Acaba de pasar algo que nos dice que sí

Una noticia ha sido motivo de pena para los hinchas de Kendall Jenner y su hermana Kylie, quien recientemente se convirtió en madre. ¿Acaso ambas manifestaron que jamás aparecerán públicamente juntas o expresaron alguna discordia irreconciliable?



No, nada de ello. El tema pasa más por el terreno financiero que por el familiar. De acuerdo con Daily Mail, las oficinas en Nueva York de la empresa que Kylie y Kendall Jenner fundaron para comercializar su línea de ropa hace algunos años, Kendall + Kylie, acaban de ser desalojadas por deuda.



Lo picante del asunto es que ello no se habría dado por 'olvido'. Y es que Kylie y Kendall Jenner no pagaron el alquiler de las oficinas en la 'Gran Manzana' desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018.



Los trabajadores no tuvieron otra opción más que abandonar el edificio. En la puerta del establecimiento se pegó una hoja indicando que Kylie y Kendall Jenner no habían liquidado la 'arruga' con los dueños del predio, la cual asciende a los 57 mil dólares. Muy mal.



Kylie y Kendall Jenner han preferido no tocar el tema en su redes sociales personales ni tampoco en las de Kendall + Kylie. Es muy posible que el desalojo solo quede como una anécdota para las chicas, quienes no tendrían problemas económicos. ¿O sí?



Este fue el documento pegado. Este fue el documento pegado. Kendall Jenner