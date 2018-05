¿Kendall Jenner se lleva mejor con su hermana Kylie tras el nacimiento de Stormi? [VIDEO y FOTOS]

Los seguidores de Kendall Jenner están muy alborotados luego de que se conociera, a través de un par de fotografías, que la musa había participado en la edición de junio de la revista Elle. Esta alegría también fue vista entre los fans de Kylie Jenner, la hermana menor de la modelo, quien fue mencionada en la entrevista que la publicación hizo al 'exángel' de Victoria's Secret.



En palabras de Kendall Jenner, tener un sobrino es algo bello. Sin embargo, existe algo que la tiene sorprendida y extrañada. Una pista, se encuentra vinculado con la edad. "Obviamente es un poco raro que tu hermana menor tenga un bebé antes de que tú lo tengas. No esperaba que pasará de la forma en que sucedió, pero ha sido hermoso”, indicó.



Por otro lado, Kendall Jenner habló sobre cómo ha mejorado la relación que tiene con Kylie gracias a la llegada de su niña. "Nos ha unido mucho. Siempre hemos sido muy cercanas pero también chocábamos todo el tiempo. (Stormi) Ha hecho que Kylie sea un poco más cariñosa conmigo”, dijo.

ANSIEDAD

Hay que señalar que la charla de Kendall Jenner con Elle no solo tuvo que ver con Kylie y su sobrina, sino también con un problema que ella reveló hace un tiempo: sus crisis de ansiedad.



Como muchos de los fans de Kendall Jenner podrán recordar, la celebridad y Cara Delevingne sostuvieron una conversación que fue recopilada por la revista Harper's Bazaar en la que se daba cuenta de estos inconvenientes.

"Literalmente me despierto en plena madrugada y tengo ataques de pánico completos", manifestó Kendall Jenner en dicha oportunidad. Este tipo de eventos se vio en un capítulo de Keepiong Up With The Kardashians, tal como publicamos en esta pasada nota.



En su reciente entrevista con Elle, Kendall Jenner se refirió a lo que sucedió luego de que contara sus problemas. "Es interesante, desde que hablé sobre ser ansiosa, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho cosas como: “¡Yo también soy así! Existe una comunidad de la cual tomo piezas de lo que ayuda a otros y las junto para saber qué es lo que me ayuda a mí”, dijo.