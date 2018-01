¿Kendall Jenner está afectada por el 'embarazo' de su hermana Kylie? [VIDEO y FOTOS]

El presunto embarazo de Kylie Jenner, el cual todavía no ha sido confirmado, tiene contentos a millones en las redes sociales. Pero hay que indicar que también existen personas que no toman bien que la guapa joven de 20 años esté 'gestando'. Una de ellas es la modelo, y hermana mayor de la posible futura mamá, Kendall Jenner.



Un reciente informe del portal Hollywood Life sostiene que Kendall Jenner empezó a extrañar a su pequeña Kylie. Aunque no de la forma en como algunos podrían pensar.



Según el medio, Kendall Jenner visita a la chica de manera cotidiana, pero no puede divertirse con ella de la misma manera que cuando no estaba 'embarazada'.



" Kendall Jenner ve a su hermana todo el tiempo, pero extraña a la Kylie Jenner que era antes de su gestación. Echa de menos salir con ella, pierde las oportunidades de ir a citas dobles y festejar, extraña vivir con su hermana", manifestó el informante del referido medio.

FAMILIA

El punto central del 'problema' que tiene Kendall Jenner con Kylie va más allá. De acuerdo con la fuente de Hollywood Life, la musa de 22 años se siente algo rara al ver que sus demás chicas del ‘Klan’ son mujeres de familia.



" Kendall Jenner siente que sus hermanas se están convirtiendo en adultos más rápido de lo que ella quiere (...) Se siente como una extraña mujer cuando visita a sus hermanas, todas tienen familia, y ella no se imagina cambiando pañales", manifestó.