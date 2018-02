Kendall Jenner todavía no felicita a Kylie por la llegada de su bebé y el mundo se pregunta el motivo

Son muchos los que han 'bombardeado' a Kylie Jenner, en las redes sociales, con mensajes de felicitación por haber dado a luz a una bebé que llevará el nombre de Stormi. Ellos vieron, con el pasar de los días, que alguien muy importante en la vida de la joven no se les unió en este masivo envío de buenas vibras: Kendall Jenner.



Si uno consulta las cuentas que tiene la 'exángel' de Victoria's Secret en las redes, no podrá encontrar mayor comentario sobre el alumbramiento de su hermana. Kendall Jenner solo dio retuit de la bienvenida que dio la nueva mamá del 'Klan' a su pequeña.



De ahí, todo seco. Es más, no son pocos los que ya empezaron a especular que la musa de 22 años está fastidiada con Kylie Jenner. Esto tiene origen en un reporte hecho por los chicos de Hollywood Life, quienes indicaron que Kendall Jenner'extrañaba' pasear con su hermana menor.



Algo que le da puntos es estos rumores es que la modelo manifestó su tristeza, hace poco, por el fallecimiento de la perrita de la familia, llamada Gabbana. ¿Acaso Kendall Jenner tiene más aprecio por la mascota desaparecida que por su nueva sobrina? Las apuestas corren.



Como dato adicional, podemos mencionar que Kendall Jenner ha hecho publicaciones en Instagram luego del nacimiento de la hija de Kylie Jenner. Así las cosas, solo queda esperar para conocer si ella está contenta con la llegada de la nueva princesa.