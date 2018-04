¿Kendall Jenner y su hermana Kylie evitaron un apocalíptico lío legal con un fotógrafo? [VIDEO y FOTOS]

El año 2017 no fue uno de los mejores para Kendall Jenner. Como muchos podrán recordar, ella terminó involucrada en diversos líos que se convirtieron en 'balas' para sus críticos. Uno de ellos tuvo que ver con una colección de camisetas que sacó junto a su hermana Kylie.



Las prendas tenían una temática vintage y hacían referencia a diversas celebridades de la música, como Pink Floyd, The Doors, Metallica y Tupac Shakur. Las críticas que les cayeron a Kylie y Kendall Jenner hicieron que ellas retrocedieran en sus intenciones comerciales.



"Estos diseños no fueron bien pensados y pedimos sinceras disculpas a quienes se hayan sentido molestos u ofendidos, en especial a los familiares de los artistas. Nosotras somos unas grandes seguidoras de la música y no fue nuestra intención faltarle el respeto a estos íconos musicales", sostuvieron Kylie y Kendall Jenner para 'parchar' el asunto.

Una muestra de los modelos de la colección. (Captura YouTube)

JUICIO

El tema no quedó ahí, para lástima de las hermanas. El artista que se encargó de tomar la foto de Tupac Shakur que sale en uno de los modelos no dudó en demandar a Kylie y Kendall Jenner por haber usado la imagen del rapero sin su autorización.



El tema acaparó (como suele pasar) las portadas de muchos medios especializados. Ante ello, Kylie y Kendall Jenner prefirieron no hablar o dar opinión y dejaron que el proceso siga su curso.

El tema es que este silencio dio frutos. TMZ indicó que el juicio entablado por el fotógrafo, llamado Michael Miller, ya solo estaría en el olvido de Kylie y Kendall Jenner. Y es que los abogados de ambas partes habrían llegado a un acuerdo para que las cosas queden allí.