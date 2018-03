Kendall Jenner lució esta casaca inspirada en los Sex Pistols durante la protesta March for Our Lives

La problemática de la venta casi libre de armas ha sido uno de los temas más recurrentes en los noticiarios de los Estados Unidos en los últimos años, debido a las masacres ocurridas en colegios y universidades. Esto empujó a miles de jóvenes a las calles de ese país para pedir un mayor control en este asunto. March For Our Lives es el nombre de la manifestación, la cual contó con el respaldo de varias celebridades como las modelos Kendall Jenner y Hailey Baldwin.



Tal como las imágenes que los reporteros presentes en la protesta mostraron, las musas se unieron a la movilización portando banderas con el nombre de la iniciativa. Para estar más seguras, Kendall Jenner y su amiga estuvieron acompañadas por un fornido guardaespaldas.



Hay que mencionar que ambas no fueron, como suele decirse coloquialmente, 'pura pose'. Las fotos tomadas por los paparazzi que siguen día y noche a Kendall Jenner dieron cuenta que ella y Hailey Baldwin caminaron por las calles de Los Angeles con verdadera solidaridad hacia la causa.

(@kendallkeek) (@kendallkeek) Kendall Jenner

Un detalle que muchos resaltaron del outfit de Kendall Jenner fue el parche referente al mandatario estadounidense, Donald Trump, que llevó en la parte trasera de su casaca. "Dios, sálvanos", era la frase que acompañaba la imagen.



No fueron pocos los que compararon la composición que lució Kendall Jenner con el 'God Save The Queen' de la banda británica de punk Sex Pistols. Acá tienes ambas fotos.

(@jessicaradloff14) (@jessicaradloff14) Kendall Jenner

(Wikipedia) (Wikipedia) Kendall Jenner

FREE THE NIPPLE

Muchos de los que siguen las vivencias de Kendall Jenner no solo podrán recordar las veces que ella ha sido el centro de la atención en las pasarelas. En sus memorias también estaría las veces que ejerció el activismo.



En el caso de Kendall Jenner, ella fue blanco de portadas por su apoyo al movimiento feminista Free The Nipple. Como parte de sus manifestaciones, la beldad ha salido a la calle y asistido a eventos sin usar sostén.