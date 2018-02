Kendall Jenner es tan buena en la fotografía como en el modelaje (estas imágenes son prueba de ello)

Si eres un fiel seguidor de las aventuras de Kendall Jenner, sabrás que ella no solo destaca como modelo sino también como fotógrafa. En caso de que recién estés uniéndote al inmenso club de fans de la musa, quien tiene más de 87,3 millones de hinchas en Instagram, te podemos decir algunas cosas sobre esto.



Kendall Jenner ha realizado trabajos para la revista Harper's Bazaar, llegando a inmortalizar a la guapa Kaia Gerber, hija de la legendaria Cindy Crawford y la más fuerte candidata para sustituirla en el mundo de la moda.



Los halagos a su labor con una cámara en mano han sido tan buenos como los que se realizaron las veces que ella modeló en desfiles. Así las cosas, Kendall Jenner parece que en cualquier momento puede dejar las pasarelas para tomar los objetivos y flashes sin problemas.

ADIDAS

La última de la movidas de Kendall Jenner relacionadas a la fotografía tuvo lugar hace poco en la Semana de la moda de Nueva York, donde Adidas estuvo presente con una colección hecha por Daniëlle Cathari que tiene innumerables pincelazos a los años 90 e inicios de 2000.



Hay que señalar que Kendall Jenner también participó ahí como una de las modelos. Imágenes que han salido a la luz en los recientes días dan cuenta del vínculo de la joven con el más reciente lanzamiento de Adidas.

DETRÁS DE CÁMARAS

La beldad conversó, de manera exclusiva, para Vogue sobre su labor como fotógrafa. En este marco, Kendall Jenner aseguró que prefiere una cámara de 35 mm "por las fotos que hace y por su estética”.



La chica, que forma parte del clan Kardashian, tomó clases de fotografía cuando todavía estaba en su etapa escolar, pero recién se la 'metió el bichito' siendo adulta. Esto se dio por la inspiración de uno de sus amigos, comentó Kendall Jenner, que era un apasionado del tema.



"Me compré una cámara y él se vino una semana entera a Los Angeles. Fuimos juntos de acá para allá para que explorará y aprendiera", indicó Kendall Jenner.

Algunas de las imágenes que tomó Kendall Jenner. Algunas de las imágenes que tomó Kendall Jenner. Kendall Jenner

La joven sostuvo que haber tenido contacto a temprana edad con los flashes por el lado del modelaje le dio una ventaja al momento de ejercer como fotógrafa.



“Es interesante, porque al haber aprendido de los dos lados, sintonizas con la persona que tienes delante y te relacionas mejor (...) He aprendido mucho sobre los fotógrafos, lo que me gusta y lo que no me gusta, así que espero convertirme en una fotógrafa de las que gustan", manifestó Kendall Jenner.