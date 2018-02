Kendall Jenner llora la repentina muerte de uno de sus 'familiares' [VIDEO y FOTOS]

La pérdida de una mascota ha sido comparada por muchas personas con la muerte de un familiar. Y es que no son pocos los que consideran a los perros, gatos y otros animales domésticos como parte de su clan. Tal parece haber sido el caso de Kendall Jenner, quien mostró su tristeza por la repentina partida de Gabbana, la perra de las Kardashian.



A través de un post en Instagram, la modelo expresó su dolor por la muerte del can. "Extrañaré por siempre tus besos Gooby, sé que estás nadando arriba pequeño pez", dedicó Kendall Jenner a su desaparecida compañera.



Los usuarios no demoraron son solidarizarse con ella y le enviaron mensajes de apoyo emocional. Estos superaron, como se puede ver en la cuenta de Instagram de Kendall Jenner, los 97 mil en pocas horas.



Otra que también sintió el deceso de Gabbana fue Khloé Kardashian, quien manifestó su desolación por medio del mismo canal empleado por Kendall Jenner. "Ella era más que una mascota. Ella fue mi primera hija, mi compañera y mi amiga. ¡Ella era increíble!", sostuvo.



Como pasó con Kendall Jenner, los usuarios le hicieron llegar a Khloé Kardashian consejos para superar este momento tan duro.