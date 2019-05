Kendall Jenner muestra su diminuta cintura en Instagram | VIDEO

Kendall Jenner acaba de sorprender a sus más de 109 millones de seguidores en Instagram. La modelo mostró tener una diminuta cintura en la red social.

El ángel de Victoria Secret de 23 años usó una de sus historias de Instagram para demostrar que se encuentra en gran condición física. En imágenes se puede apreciar a Kendall Jenner con un conjunto deportivo negro que hace resaltar su bella figura.

Kendall Jenner es una de las figuras más representativas de la moda en la actualidad. Su carácter rebelde y dura mirada han hecho que se convierta en una de las favoritas del programa televisivo "Keeping Up with the Kardashians".

Kendall Jenner muestra su estupendo estado físico. (Video: Instagram)

Como se recuerda, Kendall Jenner también quiere seguir los pasos de su hermana menor y acaba de hacer su debut como empresaria. La modelo se unió a la marca Moon para incursionar en el negocio de la limpieza bucal.

Kendall Jenner tiene una relación muy especial con su madre, Kris Jenner. La modelo reveló en una entrevista para ELLE US que le gustaría heredar los relojes de su madre. "Tiene relojes muy buenos y muy lindos. Me gustaría tener parte de su colección", indicó.