La modelo, hermana de las Kardashian, Kendall Jenner (22) fue vista almorzando en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con el basquetbolista Ben Simmons de los 76ers de Philadelphia.

Durante la semana Kendall Jenner y Ben Simmons fueron captados cenando y tomando unos tragos en Vandal, restaurante más popular de Manhattan. El romance entre la pareja estaría creciendo poco a poco según reporta el portal Page Six del diario The New York Post.

“Se incrementaron discretamente las medidas de seguridad” señaló el portal, esto se debería a que Kendall Jenner y Ben Simmons son ‘celebrities’ y de esta forma estarían más tranquilos y cómodos.

Aunque Kendall Jenner sea la más discreta, el peso de su apellido complica su actuar, pues al ser tan mediático es casi imposible mantener su vida al margen de los comentarios.

Además recordemos que hasta principios de este año, Kendall Jenner habría tenido un romance con el basquetbolista Blake Griffin, de Los Angeles Clippers, con quien estuvo saliendo como ‘amigo’ desde buen tiempo atrás.

No es raro entonces que a Kendall Jenner ni que las chicas Kardashian-Jenner en general tengan una debilidad por los basquetbolistas , ya que incluso Khloé Kardashian se encuentra en una relación con Tristan Thompson, estrella de la NBA, aunque actualmente están pasando un momento complicado por los escándalos de infidelidad por parte del jugador.

