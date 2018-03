¿Kendall Jenner llevó el outfit de un personaje de The Matrix? Mira las fotos que le tomaron los paparazzi

Tal como dimos cuenta recientemente en Trome.pe, Kendall Jenner alborotó la capital de Francia en su visita. La musa de Keeping Up With The Kardashians estuvo en París por motivos laborales, participando en una sesión fotográfica en las calles de la ciudad.



Luego de realizar esto, Kendall Jenner hizo sus maletas y regresó a su adorado Los Angeles. La joven prefirió no hacer turismo en Francia y dilatar así su retorno a los Estados Unidos.



Como muchos paparazzi dieron cuenta, Kendall Jenner llegó al aeropuerto local en el silencio más absoluto y un outfit que podría ser extraño para algunos.



Este hizo recordar el aspecto de los personajes principales de la saga The Matrix, Neo, Trinity y Morpheus. ¿Acaso Kendall Jenner nos reveló discretamente su pasión por la trilogía de los Wachowski?

(@kendallkeek) (@kendallkeek) Kendall Jenner

DE NEGRO

El outfit oscuro que Kendall Jenner ha llevado en los últimos días podría poner a pensar a más de uno de sus hinchas. Esto se vio en las fotos de los periodistas galos tomaron a la estrella de reality y las pasarelas cuando arribó a Francia. Allí, ella estuvo con un abrigo de color negro.



Este fue muy similar al que usó al momento que los reporteros la 'ampayaron' en las calles con el mencionado ramo de rosas rojas. ¿Es posible que Kendall Jenner continúe con la tendencia dark?