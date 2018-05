Kendall Jenner dejó ver sus pechos con este vestido traslúcido y puso como locos a sus fans [VIDEO y FOTOS]

No caben dudas de que Kendall Jenner sabe cómo dejar impactados a los periodistas que la siguen a diario, al igual que a todo el mundo. Como ejemplo de ello se puede mencionar su reciente participación en un evento de la joyería Tiffany, en Nueva York.



La musa de 22 años dejó a muchos asombrados por la sencillez de su vestido y la forma en cómo ella lo combinó con su bolso y zapatos. Pero esto no fue todo ya que una buena parte de los presentes en la reunión notó también algo muy curioso en Kendall Jenner.



Tal como el portal Daily Mail lo señaló, la modelo no usó sostén en esta aparición pública. La ropa de llevó Kendall Jenner era traslúcida, dejando ver sus pechos sin dificultad.

Kendall Jenner

Hay que mencionar que Kendall Jenner estuvo más que emocionada en el evento, algo que se notó en las publicaciones que hizo en el módulo Stories de su cuenta de Instagram. En una de estas, ella etiquetó a varias de sus amigas que habían asistido al acto organizado por Tiffany.



Kendall Jenner recientemente se protagonizó una sesión fotográfica en la 'Gran Manzana' para la referida joyería, siendo motivo de miles de comentarios en las redes sociales, donde goza de mucha popularidad.