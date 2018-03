Kendall Jenner se 'enamoró' de un perro pug durante la protesta March for Our Lives [VIDEO y FOTOS]

La modelo Kendall Jenner no solo llamó la atención durante la protesta March for Our Lives por su casaca 'anti Trump' inspirada en los Sex Pistols. La musa también fue protagonista de distintos comentarios por un video que muchos calificaron de ternura pura.



En este se puede ver a Kendall Jenner y Hailey Baldwin, con quien había acudido a la marcha, jugando con un perro de raza pug. En este clip, la exángel de Victoria's Secret y su amiga están entretenidas con las mascota mientras un par de 'urracos' las inmortalizan con sus cámaras.

La protesta a la que asistió Kendall Jenner se dio contra las flexibles políticas de adquisición de armas en los Estados Unidos. No son pocos los que ven esto como uno de los factores que permiten a mentes perturbadas desencadenar matanzas en colegios y universidades.



Los paparazzi que siguen a Kendall Jenner no solo dieron cuenta de su presencia en March for Our Lives, sino también del paseo posterior que hizo con Hailey Baldwin. Las fotos que tomaron muestran cómo ambas fueron a cenar después de ir a la movilización.

