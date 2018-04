Kendall Jenner: fans de la musa se operan los pezones para parecerse a ella [VIDEO y FOTOS]

Es común que muchas personas deseen verse igual a sus ídolos. Algunos lo hacen a través de la ropa, otros por la actitud y, aunque suene disparatado, hay gente que lo hace por el físico. Para ejemplificar esto, podemos revisar un informe difundido por New York Post, el cual señala que hay una buena cantidad de mujeres que se inspiran en Kendall Jenner para realizarse un 'arreglito'.



Ello, sin embargo, no es lo más sorprendente. Lo más llamativo de la nota del medio estadounidense radica en la parte del cuerpo que las chicas se operan para parecerse a Kendall Jenner: los pezones.



¿Qué? ¿Cómo así, tío Trome? De acuerdo con New York Post, las féminas gustan de la forma que tienen los pezones de Kendall Jenner, los cuales han sido mostrados por la musa en diversas apariciones públicas.



“No puedes verlos, pero se nota que están de punta, y creo que hay algo realmente sexy y femenino en ello”, explicó una de las jóvenes que se sometió al proceso. Ahora bien, ¿cómo se llega a tener los pezones de Kendall Jenner?

HASTA CON BÓTOX

Para conseguir el objetivo se puede echar mano de dos técnicas. La primera de ellas consiste en usar bótox para aumentar el tamaño de los pezones y dejarlos como los de Kendall Jenner en una clínica.



El costo de ello es de unos 700 dólares y el efecto tiene una duración de un par de años. Si se quiere tener los pezones de Kendall Jenner de manera permanente, la paciente podría someterse a la una cirugía llamada 'corrección del pezón invertido'.



En este caso, la parte intervenida por los galenos llega a tener el volumen necesario para que el resultado se note, incluso, bajo la ropa. Con ello, la fan de Kendall Jenner se parecerá más a su ídolo.