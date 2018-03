Kendall Jenner llamó la atención por esta razón en el 'after party' de los Oscar 2018 [FOTOS]

Kendall Jenner sorprendió a todos los asistentes del after party de los Oscar 2018 en la fiesta tradicional que la revista Vanity Fair ofrece siempre tras la premiación.



Sin embargo, esta vez no dieron que hablar sus inesperados brotes de acné que incluso Kendall Jenner tuvo que explicar en Twitter, sino por sus piernas bronceadas que encandilaron a todos los asistentes del after party de los Oscar 2018.



Kendall Jenner llevó un mini vestido negro que resultó ser la mejor prenda para que los paparazzis pudieran fotografiar su privilegiada anatomía.



Asimismo, una amplia V en el vestido de Kendall Jenner llamó la atención, aunque no tanto por sus larguísimas piernas trabajadas y bronceadas.



Esto ha sido un total descubrimiento en el mundo de Hollywood, pues Kendall Jenner-a diferencia de sus hermanas-es la que menos le gusta compartir sus sesiones de fitness.



