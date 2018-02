¿Kendall Jenner no estuvo en la pasarela de la Semana de la moda de Nueva York por sus crisis de ansiedad?

Hace poco se desarrolló en Nueva York una edición más de la Semana de la moda, evento durante el cual se presentaron diversas casas con sus más recientes colecciones, tanto en la pasarela como en reuniones anexas o relacionadas al cónclave principal. En este marco se pudo ver a Kendall Jenner de la mano de Adidas, marca que presentó su más reciente campaña.



Algo que extrañó a muchos es que la musa 'brillara por su ausencia' en las galas de las diferentes casas que participaron durante la Semana de la moda de Nueva York. Algunos atribuyeron ello a diferentes motivos, pero hasta ahora no se conoce la verdadera causa de la nula aparición de Kendall Jenner en los desfiles, pero sí en el show de Adidas.



Una pista que ha comenzado a rondar por las cabezas de los hinchas de la modelo, los cuales se cuentan por millones en las redes sociales, es que todo se debería a la ansiedad que ella padece. Semanas atrás, Kendall Jenner reveló que ella está sometida a una gran presión laboral y en las redes sociales, donde los haters la tienen como uno de sus blancos preferidos.



En una conversación con su amiga Cara Delevingne, la cual fue publicada por la revista Harper's Bazaar, Kendall Jenner contó que tiene ataques de pánico. "Literalmente me despierto en plena madrugada", manifestó.

¿Acaso la celebridad no estuvo en la pasarela de la Semana de la moda de Nueva York por sus crisis de ansiedad? Muchos creen que la respuesta es un rotundo sí. Estos seguidores de Kendall Jenner tendrían más base para sus especulaciones por lo visto en el más reciente capítulo del reality Keeping Up With The Kardashians.



En una de las escenas se mostró a Kris Jenner recibiendo una llamada de la joven, quien estaba pasando por uno de sus ‘bajones’. "Sufre de ansiedad y creo que está en tantas cosas que se pone más nerviosa", expresó la mamá de Kendall Jenner posteriormente.



Con si todo ello fuera poco, la musa reveló que es hipocondríaca. "Desde que era una niña siempre he sido hipocondríaca. Siempre he sido la peor hipocondríaca. Pero ahora tengo que intentar manejarlo y ser una ‘chica mayor’”, dijo Kendall Jenner.