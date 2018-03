Kendall Jenner desmiente rumores con relación a su sexualidad [VIDEO y FOTOS]

Kendall Jenner es una de esas pocas, y extrañas, estrellas que mantienen su vida amorosa con bajo perfil. Las fotos que se le han tomado a lo largo de los años sirvieron para alimentar decenas de rumores sobre romances, los cuales terminaron siendo falsos o ‘cojos’ en detalles.



El más reciente ‘galán’ con el que se le vinculó fue Blake Griffin, conocido basquetbolista que terminó protagonizando más crónicas rosas que deportivas. Del material para los artículos se encargaron los paparazzi, quienes tuvieron la cena servida en las repetidas ocasiones que Kendall Jenner salió con él.



A pesar de todo ello, la joven no se animó a declarar públicamente un amorío con el deportista, como se ha visto en repetidas ocasiones. ¿Acaso hay algo que Kendall Jenner oculte con respecto a su sexualidad?



Tenemos que mencionar que las especulaciones de homosexualidad no son ajenas a la modelo. Es más, algunos relacionaron a Kendall Jenner con sus amiga íntima Gigi Hadid, con quien mantiene una cercanía que algunos ven 'rara'.

Ante todo ello, la integrante del 'Klan' salió a conversar sobre el tema con Vogue. “No soy gay, no tengo nada que esconder (...) No creo que haya un solo hueso bisexual o gay en mi cuerpo pero no lo sé”, sostuvo Kendall Jenner en la mencionada charla.



Asimismo, ella habló de Blake Griffin. ¿Pasó algo con él o tema fue puro humo? Kendall Jenner indicó que solo tiene una relación de amistad con el basquetbolista. Por otro lado, ella afirmó que sí desea ser mamá, pero no ahora sino cuando tenga 28 o 29 años.