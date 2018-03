La más reciente entrevista dada por Kendall Jenner a Ellen DeGeneres ha sido motivo de muchos comentarios y, claro, portadas en medios especializados. Ello porque la musa de las pasarelas contó la historia del inesperado, y posiblemente doloroso, tatuaje que tiene en el labio inferior.



Como muchos hinchas que siguen a Kendall Jenner conocen, ella tiene escrito 'meow' ('miau', en español) en esa parte de su cuerpo desde setiembre de 2016. JonBoy fue el artista que inmortalizó la onomatopeya del gato en el labio de la modelo.



"Estaba borracha", fue lo que comentó Kendall Jenner a la rubia presentadora. Todo ocurrió cuando estaba con sus amigos una noche y el trago no faltó.



Al estar ebria, no dudó en sentarse en la silla del tatuador para cometer lo que algunos llamaron aquella vez una locura. El mundo se enteró del tatuaje de Kendall Jenner gracias a la cuenta de Instagram de JonBoy, quien fotografió a la estrella enseñando su labio.



"Fue literalmente lo primero que se me vino a la mente. No sé, sólo fue un pensamiento de borracha", añadió Kendall Jenner en dicha entrevista, la cual tuvo lugar hace unos días.



JonBoy - Instagram Kendall Jenner