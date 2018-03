Kendall Jenner 'incendia' las redes con esta picante foto en topless [VIDEO]

A lo largo de los años han sido decenas las fotos de Kendall Jenner que resultaron ser unas 'bombas' mediáticas. La imagen más reciente en sumarse a esta lista vio la luz a través de la cuenta de Instagram del conocido fotógrafo Mert Alas.



En la mencionada foto, Kendall Jenner aparece sin sostén, tapándose los pechos con sus brazos. La pícara mirada de la musa, quien hace unos días enloqueció a muchos en su antigua secundaria con su presencia, volvió viral a la imagen con suma rapidez.



Con más de 31 mil likes y otros 200 comentarios, la foto de Kendall Jenner cosechó buenas respuestas por el trabajo del artista y la belleza de la famosa.

MARCHA

Recientemente, Kendall Jenner participó en la protesta March for Our Lives, la cual instó al cambio de normativas para la venta de armas en los Estados Unidos. Esto, en opinión de los asistentes, es un factor que propicia a personas perturbadas dañar a la sociedad.



Una de las cosas que muchos resaltaron de Kendall Jenner fue el outfit que llevó esa vez. La casaca que tenía un parche ‘anti Trump’ que enamoró a miles por su obvia referencia al ‘God Save The Queen’ de los Sex Pistols.