Todas las hermanas Kardashian-Jenner llegaron hasta República Dominicana junto a sus pequeños hijos para vivir al máximo la búsqueda de huevos de chocolate de Pascua y hasta abrazar a un conejo que las fue a visitar a la residencia en la que se hospedan. Si bien todas las protagonistas del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ lucieron sus mejores bikinis para las fotografías en Instagram, quien llamó la atención fue Kendall Jenner por uno de sus atuendos, el mismo que sirvió para que la compararan con Selena Gomez, ¿cuál fue el motivo?.

La hermana de Kim Kardashian se mostró con un vestido con diseño de print floral en tonos rosa de Rodarte para disfrutar de un día en el campo y complementó el look con botas cowboy. Este estampado es tendencia y también lo sabe la cantante estadounidense de 28 años.

Y es que tras ver la publicación de Kendall Jenner en Instagram más de un seguidor recordó el atuendo que usó Selena Gomez en el videoclip de “De una vez”, su primera canción en español que salió en enero.

Ella también se mostró con un vestido largo rosa con un delicado estampado floral y mandas abullonadas, cuello en v y falda con vuelo.

Según detalla Elle, el vestido pertenece a la firma de moda norteamericana Rodarte, de su colección primavera-verano 2021 y su precio es de 2.100 €, unos 2,400 dólares.

Kendall Jenner se lució con el primaveral vestido mientras posaba entre flores y cerca a un campo de golf donde toda la familia Kardashian-Jenner disfrutó de unas clases particulares organizadas por la matriarca Kris Jenner.