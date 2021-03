El reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ está por llegar a su fin y el tráiler de la última temporada trajo más de una revelación en torno a las famosas hermanas estadounidenses y una de ellas incluye a la única integrante del clan Kardashian-Jenner que aún no tiene descendencia. Se trata de la modelo Kendall Jenner , quien realizó una confesión que hoy acapara titulares y es que su deseo de ser madre fue contado a todos los televidentes. Este anuncio llega pocas semanas después de que confirmara su noviazgo con el jugador de la NBA Devin Booker.

Tras la difusión del teaser más reciente de KUWTK, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre lo dicho por la joven de 25 años, quien no ocultó sus ganas de ser madre y se mostró cargando al hijo de su amiga Malika Haqq, el pequeño Ace.

Kendall Jenner reveló sus deseos de convertirse en madre y de formar una familia. (Foto: @kuwtk / Instagram)

“Deseo muchísimo tener hijos, y pronto”, es la frase de Kendall Jenner que no pasó desapercibida por sus seguidores.

Ella es la única integrante de la famosa familia que aún no tiene pequeños, pues Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West, Kourtney Kardashian tres con Scott Disick, Khloé Kardashian es madre de la pequeña True con Tristan Thompson y Kylie Jenner adora a Stormi, cuyo padre es el cantante Travis Scott.

La confesión trajo el recuerdo de una de las pocas veces en las que la joven se refirió al tema de la maternidad en una entrevista con E! News en 2019. En ella aseguró todo lo contrario, pues no quería tener hijos todavía.

“Algunos días estoy en plan: ‘creo que va a pasar, tengo ya el instinto’, pero la mayoría del tiempo pienso que es demasiado. Es un gran gasto de energía solo el hecho de tener que jugar con ellos. Y luego soy mucho de decirle a mis sobris: ‘ve con tu madre’”, aseguró.

Kendall Jenner le ha dado prioridad a su carrera como modelo y empresaria, pues recientemente lanzó su tequila 818; sin embargo, todo indica que ahora sí piensa en formar una familia, más aún cuando tiene de pareja oficial a Devin Booker.

El 18 de marzo se estrena la temporada final de ‘Keeping Up With The Kardashians’ por E!, reality show que mostró cada suceso en la vida de las celebridades desde 2007.