Luego de grabar las sesiones de maquillaje junto a Kim y Kourtney Kardashian para la serie ‘Get ready with us’ que tiene Kylie Jenner en su canal de YouTube, la estrella del programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ eligió a su hermana Kendall Jenner como la nueva invitada de honor y la grabación se salió un poco de control al incluir el tequila 818 que la modelo del clan Kardashian-Jenner acaba de sacar al mercado.

La idea era grabar un tutorial de belleza con labial azul, amarillo y las nuevas sombras de la empresaria y el adelanto que compartió en las historias de Instagram simplemente fue impactante.

Con el hashtag #drunkgetreadywithme (Emborrachémonos juntos), Kylie Jenner mostró a su hermana aplicándose maquillaje, así como todas las botellas de tequila 818 que tiene tres tipos: reposado, añejo y blanco. Todo estaba en un carrito listo para ir degustando el típico licor mexicano.

Kendall Jenner fue la nueva invitada del programa de Kylie Jenner en YouTube, pero el tequila les jugó en contra. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Según lo compartido en redes sociales, las hermanas consumieron mucha bebida, pues la mamá de la pequeña Stormi ahora es viral con una grabación en la que se le ve riendo y exclamando: “¡Me oriné en los pantalones!”.

Ahí no quedó la divertida grabación para ‘Get ready with us’ de YouTube, pues en otras imágenes se ve a las celebridades abrazadas, jugando y rodando por el sueño del estudio de grabación.

¿Cómo quedó el maquillaje? Pues por lo mostrado por Kylie Jenner, el rostro de Kendall terminó con bastante rubor rosado, sombras en los ojos y un delineado de labios bastante exagerado. En el caso de la autora de la línea de belleza, se le vio con labial azul, delineado cat eye y tonos rosado y amarillo en los pómulos; sin duda, un look bastante arriesgado.

Las famosas hermanas del clan Kardashian-Jenner sorprendieron con sus arriesgados maquillajes. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Comida rápida tras el tequila

La divertida tarde de hermanas donde el tequila abundó abrió el apetito de Kylie Jenner quien acudió a un conocido restaurante de comida rápida con su mejor amiga Stassie Karanikolaou.

“La verdad es que no he estado en un McDonald’s desde hace mucho tiempo. La última vez fue como dos semanas antes de tener a mi hija. Así que esto es realmente importante para mí porque amo McDonald’s”, se le escucha decir en Instagram Stories mientras muestra su orden que consistió en 10 piezas de nuggets de pollo picantes, cinnamon rolls, papas fritas, un filete de pescado y bebidas.

La celebridad no dudó en calificar las papas con un 10 de 10, mientras que a los panecillos de canela le dio un 9 de 10.