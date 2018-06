La carrera de Kevin Spacey, protagonista de la exitosa serie de Netflix ‘ House of Cards ’, se fue en picada tras acusaciones de acoso sexual contra hombres jóvenes , de los cuales algunos eran menores de edad. Incluso, la conocida plataforma rescindió su contrato tras los múltiples escándalos.

Sin embargo, Kevin Spacey volvería a la pantalla grande este año con ' The Billionaire Boys Club' ('Club de Chico Multimillonarios'), ya que la película fue grabada antes de que salgan a la luz todas las acusaciones sobre acoso sexual y se estrenaría el 17 de agosto, luego de que el filme se publique en servicios de video en demanda.

' The Billionaire Boys Club' está basada en un caso de asesinato de la vida real en los años 80 y cuenta la historia de algunos jóvenes que desarrollaron un esquema de estafa piramidal, pero que sufren las consecuencias tras cometer homicidios para proteger su estilo de vida.

La cinta está protagonizada por Taron Egerton , Emma Roberts , Jeremy Irvine , Cary Elwes , Suki Waterhouse, Billie Lourd y Rosanna Arquette.

"Esperamos que estas acusaciones angustiosas relacionadas con el comportamiento de una persona ( Kevin Spacey ) -que no se conocieron públicamente cuando la película se realizó hace casi 2.5 años- no empañen el lanzamiento", comentó Vertical Entertainment. Asimismo, esperan que el resto del elenco no sea penalizado por los problemas del actor.

La distribuidora de la película indicó que Kevin Spacey tiene un rol secundario en la cinta y que ellos no justifican bajo ningún nivel el acoso sexual y apoyan a las víctimas, pero “esperan dar al elenco, así como a cientos de miembros del equipo que trabajaron duro en la película, la oportunidad de ver su producto final llegar a las audiencias”.

"The Billionaire Boys Club", película donde aparece Kevin Spacey.

Como se recuerda, Kevin Spacey fue acusado por acoso y agresión sexual inicialmente por el actor Anthony Rapp ('Star Trek: Discovery'). Tras sus declaraciones se fueron sumando otras víctimas.

