Jordyn Woods por primera vez habló sobre el escándalo de infidelidad protagonizado por Tristan Thompson, el entonces novio de Khloé Kardashian. La modelo se presentó al programa “Red Table Talk” que conduce Jada Pinkett Smith para dar su versión.

La mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, agradeció a la conductora por darle la oportunidad de contar la verdad, tras las diversas acusaciones.

“Fui a cenar con unos amigos y luego fuimos a un bar donde había una fiesta. Estaba en lo mío, bailando, bebiendo. Tristan estaba ahí, él estaba en lo suyo”, dijo inicialmente Jordyn Woods.

Posteriormente la modelo expresó que luego de ir a un bar siempre van a una casa, esta vez no sabía a dónde se dirigían hasta que una de sus amigas le dice que van donde Tristan Thompson. Ella no tuvo inconvenientes porque se sentía “segura” ahí, más que en una casa de un extraño.

"Ese fue mi primer error, no pensar cómo yo me hubiera sentido si alguien cercano a mí estuviera en la casa de mi ex o el padre de mi hija. No pensé en eso. Ese fue el inicio del problema”, expresó Jordyn Woods.

Si bien ella aclaró que no le hizo un baile sensual al basquetbolista ni se sentó en sus piernas y menos tuvieron relaciones sexuales, ella no negó que se besaron después de haber ingerido mucho alcohol.

“Al salir, él ( Tristan Thompson) me besó, no había pasión, no había nada… solo fue un beso en los labios […] cuando el alcohol está involucrado, la gente hace cosas tontas”, señaló Jordyn Woods.

Ella aclaró que en ningún momento quiso arruinar la relación, aunque no fue completamente honesta cuando le contó la situación a Kylie Jenner ni a Khloé Kardashian.

Cabe señalar que tras el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods, Khloé Kardashian optó por terminar la relación con el padre de su hija.

Sin embargo, este no es el primer episodio de infidelidad de Tristan Thomspon, ya que días antes de que Khloé Kardashian diera a luz, se hizo público un video del basquetbolista con dos mujeres.