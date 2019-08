A Khloé Kardashian no le molestó que Lamar Odom cuente detalles de su matrimonio en libro

En un nuevo adelanto de la temporada 17 de la serie “Keeping Up With the Kardashians”, Khloé Kardashian fue interrogada por su hermana Kim sobre cómo se sintió con todo lo que trajo la publicación del libro de su exesposo Lamar Odom y en el que se cuentan detalles de la relación que mantuvieron.

"¿Cómo te sientes acerca de toda la prensa que está haciendo?", pregunta Kim Kardashian en clara referencia al libro “Darkness to Light”.

Ante esta interrogante, Khloé Kardashian asegura que se siente bien y que es “su verdad”, además de agregar que “él tiene permitido contar su versión”.

Y es que si bien a Khloé sí le sorprendió que escribiera sobra el matrimonio que vivieron porque "desempeñaron un papel importante en la vida del otro", más importante fue que esta publicación le sirva como “curación o terapia”.

"No me correspondía hablar de estas cosas, pero definitivamente le corresponde a él ya que esto le sucedió a él mismo […] De hecho, creo que es realmente valiente hablar sobre la cantidad de adicción que ha tenido. La intensidad de la misma", dijo la menor de las Kardashian en referencia a las adicciones al alcohol y otras sustancias de su expareja.

La socialité también agregó que agradece la “honestidad” de su pareja, lo que ratifica el comentario que hizo en una publicación en la cuenta de Instagram del exjugador de baloncesto.

Hay que recordar que el libro de Lamar Odom logró ubicarse entre los seis más vendidos en la categoría de Sports and Fitness del New York Times, logro que este hizo público en su red social y que le valió las felicitaciones de su expareja en un comentario.