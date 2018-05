Khloe Kardashian tomó quizá la decisión más difícil de su vida y aceptó darle una oportunidad al basquetbolista Tristan Thompson después de descubrir sus infidelidades con distintas mujeres cuando ya sabía que esperaba un bebé a su lado.

Por ese motivo, Khloe Kardashian se quedó en Cleveland , en el hogar de Tristan Thompson al lado de su recién nacida True . La familia de la socialité no estuvo de acuerdo con esta decisión, pero respetan que la madre primeriza quiera intentar crear el mejor ambiente para su hija.

Sin embargo, Tristan Thompson no parece haber aprendido la lección y le estaría costando trabajo ser un hombre fiel ¿Por qué? Según In Touch Magazine, el basquetbolista todavía está en contacto con la striptease Lani Blair , con quien fue ampayado unos días antes del nacimiento de su hija True.

La fuente asegura que Lani Blair le ha pedido a Tristan Thompson no terminar su 'relación' y que no le prohíba verlo. Incluso, la striptease lo habría amenazado con ir a uno de los partidos de básquetbol usando la camiseta 13, que es la del novio de Khloe Kardashian.

Pero eso no ha sido todo. Lani Blair no solo está en contacto con Tristan Thompson , sino que se intentó comunicar co n Khloe Kardashian cuando sucedió todo el escándalo de infidelidad. La modelo sacó el número de la socialité del celular del basquetbolista y la llamó.

Sin embargo, Khloe Kardashian no estaba interesada en escucharla y le cortó la llamada. Ante esto, Lani Blair le dejó un mensaje mostrándose arrepentida y lamentando la situación. Al no tener la respuesta que esperaba escuchar, la striptease continuó en contacto con Tristan Thompson.

