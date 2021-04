El equipo de Khloé Kardashian inició una ardua labor luego que uno de sus asistentes personales cometiera un descuido y publicara la foto equivocada de la celebridad, ¿por qué la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ y fundadora de “Good American” hace hasta lo imposible para que desaparezca de Internet?

La imagen ha causado gran polémica pues mostraría su aspecto al natural, sin filtros y fue captada en el reciente viaje familiar por las vacaciones de Pascua.

En la foto, la pareja del basquetbolista Tristan Thompson aparece cerca a una piscina en bikini de triángulo con estampado de leopardo, sonriendo a la cámara y con el smartphone en la mano. Según Glamour, ella luce la misma manicura que estrenó hace solo unos días en las capturas junto a sus hermanas y su figura dista mucho de la que suele mostrar, pues su piel tiene imperfecciones, su pecho no es tan voluminoso y su cintura tampoco es tan angosta.

Según afirma Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, empresa que lleva los productos de las ‘celebrities’, “Khloé se ve hermosa pero está dentro del derecho del propietario de los derechos de autor no querer que una imagen no esté destinada a ser publicada”.

De acuerdo a un comunicado de sus agentes, publicado por PageSix, “la foto editada en color fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso, por error de un asistente”.

En plena polémica, la hermana de Kim Kardashian publicó otras fotografías en traje de baño de dos piezas ese mismo fin de semana.

Las acciones de Khloé

Para demostrar que en verdad no quiere que quede ni un solo rastro en internet de la polémica imagen, que rápidamente fue eliminada de su cuenta personal pero que ya circula en la red y redes sociales, el equipo de Khloé Kardashian amenazó con tomar acciones legales contra los portales que la publiquen, según agrega Page Six.

Sin embargo, esto ha ocasionado una ola de críticas en redes sociales por parte de sus seguidores quienes aseguran que con esta acción la empresaria no está siguiendo el lema de su marca ‘Good American’ que es ‘representar la aceptación del cuerpo’ y que realiza un uso excesivo de Photoshop antes de compartir una imagen en Instagram.