Luego que Tristan Thompson utilizara su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Khloé Kardashian, distintos medios informaron sobre una posible reconciliación entre la famosa pareja. Sin embargo, la empresaria y socialité se refirió al respecto y aclaró detalles de su actual relación con el padre de su hija True.

La celebridad de 36 años habló sobre Thompson en un nuevo clip del reality “Keeping Up with the Kardashians”. Según se pudo observar en el video, Khloé sostuvo una íntima conversación con el conductor Andy Cohen mientras estaban en el Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida.

En dicho diálogo, la hermana de Kim Kardashian recalcó que Thompson es un buen padre y ello permite que tengan una mejor relación por el bienestar de True.

“Sabes qué, Tristan y yo estamos en un espacio realmente bueno… Es como si tuviera que ser un adulto. Me decía: ‘¿Por qué me resulta difícil? Tengo que lidiar con él por el resto de mi vida’. Y es que él es su padre (de True) y es un gran padre para ella. Así que no voy a arrastrar los pies, lo haré lo mejor que pueda. Porque eso sería más difícil para mí”, aclaró Khloé.

La famosa pareja se separó en febrero de 2019 después que la estrella de la NBA le fue infiel con Jordyn Woods, una de las mejores amigas de Kylie Jenner. En ese entonces también se comentó que el deportista engañó a Khloé cuando estaba embarazada de True, en 2018.

