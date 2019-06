Khloé Kardashian regresa a Los Ángeles tras su separación con Tristan Thompson | FOTOS

Khloé Kardashian se está mudando oficialmente a la ciudad de Calabasas, ubicada en Los Ángeles, California, luego de finalizar su romance con Tristan Thompson, el padre de su hija.

La estrella de “Keeping up with the Kardashians” , Khloé Kardashian había estado viviendo temporalmente en Cleveland, ya que Tristan Thompson juega baloncesto para el equipo de Cleveland Cavaliers.

Sin embargo, Khloé Kardashian si bien se separó hace unos meses, no se mudó antes debido a que estuvo renovando su casa en Los Ángeles para eliminar recuerdos de la estrella de NBA y acomodar su hogar para su hija de un año, True Thomspon.

“Durante aproximadamente seis meses ha estado viviendo en una propiedad alquilada mientras renovaba su casa […] con la llegada de True y su separación de Tristan, Khloé quería cambiar las cosas”, dijo un informante a 'Entertainment Tonight'.

Como se recuerda, Khloé Kardashian se mudó en setiembre de 2018 a Cleveland, luego de retomar su relación con Tristan Thompson tras ser acusado de haberla engañado con varias mujeres cuando ella aún estaba embarazada.

Sin embargo, el más reciente escándalo de infidelidad que protagonizó Tristan Thompson con Jordyn Woods, terminó finalmente con su relación.