A pesar de los múltiples escándalos de infidelidad por parte de Tristan Thompson a Khloé Kardashian , la pareja decidió darse otra oportunidad y en el día del padre, la pareja está de vuelta en California con su hija de dos meses, True .

Khloé Kardashian colgó en Snapchat unas fotografías donde se veían globos rosados y blancos, algunos tenían dedicatorias “Bienvenidas a casa Khloe y True” “Stormi y Kylie , las amamos”.

Incluso Kylie Jenner tuvo un detalle especial, incluyó en la bienvenida galletas con la cara de True, la hija de Khloé Kardashian . Aparentemente la cálida recepción tomó por sorpresa a su hermana quien posteó en sus redes su asombro.

Bienvenida a Khloé y True. Snapchat Bienvenida a Khloé y True. Snapchat

No obstante, la cálida recepción de Kylie Jenner aparentemente no se habría extendido a su cuñado Tristan Thompson , quien no tuvo presencia en el video .

Bienvenida a Khloé Kardashian Bienvenida a Khloé Kardashian

La mamá de Khloé Kardashian, Kris Jenner , publicó en Instagram la misma foto de los globos bajo el título: "Dios, amo a mis hijos y cómo se aman ... #familia #amor # verdaderamente bendecido @ khloekardashian @ kyliejenner "

Es la primera vez que Khloé Kardashian está con su hija en Los Ángeles luego de dar a luz, ya que los planes de la empresaria eran regresar cuando los médicos lo aprobaran, pero en ese momento la relación con Tristan Thompson era bastante tormentosa.

Sin embargo, hoy Khloé Kardashian podría estar demostrando lo contrario ya que ha colgado una fotografía de su pequeña dormida en un asiento para el carro donde le agarra el dedo a su padre con el título “Feliz día del padre”.

Khloé Kardashian escribe mensaje para Tristán Thompson. Snapchat Khloé Kardashian escribe mensaje para Tristán Thompson. Snapchat

