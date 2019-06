Khloé Kardashian reveló que Tristan Thompson amenazó con suicidarse tras confesar su infidelidad | FOTOS

La nueva temporada del reality estadounidense “Keeping Up With The Kardashians” sigue revelando detalles en torno a la polémica generada en torno a la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods, entonces mejor amiga de Kylie Jenner y modelo cercana a la familia Kardashian.

En el último episodio de KUWTK, Khloé Kardashian hizo una fuerte confesión y dijo que su ex pareja y padre de su hija True amenazó con suicidarse luego de confesarle su desliz con la modelo.

"No puedo dejar de pensar en ti y en el desastre que he causado", le escribió Tristan a Khloé en un mensaje de texto.

"Voy a tener una conversación con él, pero solo lo hace para sacarme de mis casillas y pensar que simplemente puede decir: 'Me voy a suicidar y eso está bien. Está haciendo esto para obtener una reacción de mí. ¿Entonces solo puedo decir ‘me voy a matar’ en cualquier momento? Eso es una locura", contó la empresaria a su hermana Kourtney y a su ex Scott Disick.

Este último, padre de los hijos de Kourtney y quien aún mantiene una relación cercana con la familia, manifestó: "El hecho es que Khloé esté aquí con el corazón roto, pero todavía se preocupa por los sentimientos de Tristan y las posibilidades de que él esté molesto o se lastime. Quiero decir, eso solo sirve para demostrar que Khloé es una persona increíble que ama tanto y mucho".

Asimismo, Khloé Kardashian reconoció que el dolor más grande no fue la nueva infidelidad de Tristan Thompson, sino la traición de Jordyn Woods, quien era considerada parte de la familia.

"Todas sabemos de lo que Tristan Thompson es capaz. Me refiero a mira lo que hizo cuando tenía nueve meses de embarazo, pero jamás pensé que ella lo haría", dijo Khloé Kardashian, quien confesó estar teniendo horribles migrañas producto de eso.

"Tengo pésimas migrañas, y aumentan más y más. Algunos días me siento bien, pero luego hay otros en los que simplemente estoy ciega. Mi cabeza entera se siente magullada porque ha estado golpeando durante tanto tiempo que es aterrador. He estado vomitando sangre. Es tan intenso que estoy ciega de mi ojo izquierdo", agregó.